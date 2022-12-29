Валерий Ничушкин: «Поздравляю «Трактор» с 75-летием. Рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории»
Валерий Ничушкин поздравил «Трактор» с юбилеем.
27 декабря челябинской команде исполнилось 75 лет.
Ничушкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор».
«Хочу поздравить свой любимый клуб «Трактор» с юбилеем, с 75-летием. Очень рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории.
Хочется пожелать клубу дальнейших свершений, побольше ярких побед. Поздравляю!» – сказал нападающий «Колорадо».
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