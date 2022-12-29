Валерий Ничушкин: «Поздравляю «Трактор» с 75-летием. Рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории»

поздравил « » с юбилеем.

27 декабря челябинской команде исполнилось 75 лет.

Ничушкин – воспитанник хоккейной школы «Трактор».

«Хочу поздравить свой любимый клуб «Трактор» с юбилеем, с 75-летием. Очень рад, что являюсь маленькой частичкой его большой истории.

Хочется пожелать клубу дальнейших свершений, побольше ярких побед. Поздравляю!» – сказал нападающий « ».