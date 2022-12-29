Министр спорта Татарстана о тренере «Ак Барса»: «Был ряд кандидатур, но геополитическая обстановка не позволяет реализовывать желания, видимо»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Владимир Леонов Политика Р-Спорт Хоккей

Министр спорта Татарстана высказался о ситуации в «Ак Барсе».

«Что касается хоккея, тоже была сложная ситуация, была череда проигрышей. Мы не на своих местах, несмотря на то, что пока идет регулярный сезон.

Мы знаем, что в хоккее все решается в плей-офф, но если смотреть на перспективу, было видно, что тяжеловато идет игра, не складывалась, несмотря на звездный состав. Вы помните, как долго не могли разыграть лишнего игрока, были худшие в лиге.

На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать.

Вернулся наш прославленный Билялетдинов. Мы видим, что есть положительная тенденция», – сказал Владимир Леонов.

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6 комментариев

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sled
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А марсополитическая позволяет?
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цэсемьэр
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Ответ Огюст
На что способны игроки Ак Барса с Билялетдиновым покажет плей-оф !
они наверняка будут очень опасны, никто не захочет получить Казань в первом раунде 100%
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Диандерталец
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Геополитическая обстановка?!? Чувашия готовится напасть со стороны Марий Эл?
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Кеша
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Ак Барс не может Билялетдинов поможет!
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Никита Шутов
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Ответ Огюст
На что способны игроки Ак Барса с Билялетдиновым покажет плей-оф !
Туда ещё попасть надо, 6 очков мало, чтобы не переживать
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Огюст
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На что способны игроки Ак Барса с Билялетдиновым покажет плей-оф !
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