Министр спорта Татарстана о тренере «Ак Барса»: «Был ряд кандидатур, но геополитическая обстановка не позволяет реализовывать желания, видимо»
Министр спорта Татарстана высказался о ситуации в «Ак Барсе».
«Что касается хоккея, тоже была сложная ситуация, была череда проигрышей. Мы не на своих местах, несмотря на то, что пока идет регулярный сезон.
Мы знаем, что в хоккее все решается в плей-офф, но если смотреть на перспективу, было видно, что тяжеловато идет игра, не складывалась, несмотря на звездный состав. Вы помните, как долго не могли разыграть лишнего игрока, были худшие в лиге.
На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать.
Вернулся наш прославленный Билялетдинов. Мы видим, что есть положительная тенденция», – сказал Владимир Леонов.
6 комментариев