Министр спорта Татарстана о тренере «Ак Барса»: «Был ряд кандидатур, но геополитическая обстановка не позволяет реализовывать желания, видимо»

Министр спорта Татарстана высказался о ситуации в « ».

«Что касается хоккея, тоже была сложная ситуация, была череда проигрышей. Мы не на своих местах, несмотря на то, что пока идет регулярный сезон.

Мы знаем, что в хоккее все решается в плей-офф, но если смотреть на перспективу, было видно, что тяжеловато идет игра, не складывалась, несмотря на звездный состав. Вы помните, как долго не могли разыграть лишнего игрока, были худшие в лиге.

На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать.

Вернулся наш прославленный . Мы видим, что есть положительная тенденция», – сказал Владимир Леонов.