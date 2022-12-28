Кравец о 5:0 после 16 бросков: «Сам удивился, мне казалось, что их гораздо больше. В целом мы действовали лучше «Автомобилиста»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Матч ТВ Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Автомобилистом». 

Омская команда выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0. «Авангард» нанес 16 бросков по воротам, екатеринбургская команда – 35.

– Красивая получилась игра. И по голам, и по выходу из зоны, ребята помогали друг другу, открывались.

Вратарь отыграл здорово, Вася [Демченко] просто красавец. Оказалось, что мы так мало бросков сделали. Сам удивился, мне казалось, что их гораздо больше. В целом мы действовали лучше «Автомобилиста». Была видна уверенность в себе, не боялись потерять шайбу.

– Чем объяснить такую сумасшедшую реализацию?

– У нас очень хорошие игроки с высоким мастерством. Когда они играют с желанием и выполняют тренерские установки, все здорово получается. У меня еще раньше было предчувствие, что первое звено начнет реализовывать моменты и показывать качественную игру. Это было видно по настрою ребят на тренировках, – сказал Кравец.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angryslon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реализация действительно сумасшедшая! Ну и Ткачёв сегодня был неудержим, просто порхал на площадке.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий