«Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1. А у нас было 15 бросков». Заварухин после 0:5 от «Авангарда»

Главный тренер « » высказался о поражении от « ».

Команда из Екатеринбурга проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

«Поздравляю соперника с победой, мастеровитая команда, наказала нас за наши ошибки. Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за 0:5, без поражений не бывает побед.

Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1, а у нас было 15 бросков.

Почему после 0:2 команда так безвольно стала играть? Я еще раз говорю — извиняюсь перед болельщиками за игру команды.

Пять поражений подряд? Неплохая игра была в Астане, считаю, незаслуженно проиграли по буллитам.

Не поздно ли взял тайм-аут? Нет, взял его, он не повлиял. Ну смысл брать его после второго гола? Бывают такие моменты в хоккее», – сказал Заварухин.