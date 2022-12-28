«Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1. А у нас было 15 бросков». Заварухин после 0:5 от «Авангарда»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Авангарда».
Команда из Екатеринбурга проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.
«Поздравляю соперника с победой, мастеровитая команда, наказала нас за наши ошибки. Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за 0:5, без поражений не бывает побед.
Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1, а у нас было 15 бросков.
Почему после 0:2 команда так безвольно стала играть? Я еще раз говорю — извиняюсь перед болельщиками за игру команды.
Пять поражений подряд? Неплохая игра была в Астане, считаю, незаслуженно проиграли по буллитам.
Не поздно ли взял тайм-аут? Нет, взял его, он не повлиял. Ну смысл брать его после второго гола? Бывают такие моменты в хоккее», – сказал Заварухин.
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