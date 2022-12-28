«Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1. А у нас было 15 бросков». Заварухин после 0:5 от «Авангарда»

Теги Авангард Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении от «Авангарда». 

Команда из Екатеринбурга проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5. 

«Поздравляю соперника с победой, мастеровитая команда, наказала нас за наши ошибки. Прежде всего хочется извиниться перед болельщиками за 0:5, без поражений не бывает побед.

Были проблемы с выходом из обороны с самого начала? Вы смотрели хоккей? Три броска – 0:1, а у нас было 15 бросков.

Почему после 0:2 команда так безвольно стала играть? Я еще раз говорю — извиняюсь перед болельщиками за игру команды.

Пять поражений подряд? Неплохая игра была в Астане, считаю, незаслуженно проиграли по буллитам.

Не поздно ли взял тайм-аут? Нет, взял его, он не повлиял. Ну смысл брать его после второго гола? Бывают такие моменты в хоккее», – сказал Заварухин. 

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6 комментариев

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Ivan Giss
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короче ещё один тренер года!!
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Ivan Giss
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Ну так то по факкту при 1:0 было 2:5 по броскам в польу авто. И то в половине первого пприода!
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саша константинов
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Ну у вас там были броски ради бросков если бы наши бросали при первой возможности было бы бросков 40
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Кеша
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Я не любитель Авангарда , но счет на табло . Попасть 0:5 и потом чего -то блеять . Лучше молчать . По счету тотальное превосходство .
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Angryslon
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Ответ Владимир Дьяченко
Симпатичная команда,временами возили наших в зоне,но Демченко брал сегодня всё)
В общем то повозили немного только в конце третьего периода, когда наши слишком рано булки расслабили) А так и особо вспомнить нечего, пара полумоментов и всё.
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Владимир Дьяченко
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Симпатичная команда,временами возили наших в зоне,но Демченко брал сегодня всё)
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