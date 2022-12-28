Мартемьянов об 1:2 с «Барысом»: «Сибирь» еще на раскатке «не звенела», пресная была. Возможно, парни частенько заглядывают в таблицу – червяк недооценки где-то сидит»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « ».

Новосибирская команда проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

«К сожалению, мы не выполнили то, что планировали на матч. Очень много потерь было и проигранных единоборств.

Игра первого звена мне совершенно не понравилась, состав однозначно будет перекраиваться. Нужно отдать должное и соперникам: они свою игру построили очень просто – через контратаки. И она им удалась.

Не хватает нам злости и нацеленности в завершении. Сегодня команда еще на раскатке «не звенела», пресная была. Возможно, парни частенько заглядывают в таблицу, оттого игры с «Трактором» и «Барысом» не складываются. Где-то этот червяк недооценки сидит», – сказал Мартемьянов.