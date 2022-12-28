Мартемьянов об 1:2 с «Барысом»: «Сибирь» еще на раскатке «не звенела», пресная была. Возможно, парни частенько заглядывают в таблицу – червяк недооценки где-то сидит»

Теги Сибирь КХЛ Барыс Андрей Мартемьянов Хоккей

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с «Барысом». 

Новосибирская команда проиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. 

«К сожалению, мы не выполнили то, что планировали на матч. Очень много потерь было и проигранных единоборств.

Игра первого звена мне совершенно не понравилась, состав однозначно будет перекраиваться. Нужно отдать должное и соперникам: они свою игру построили очень просто – через контратаки. И она им удалась.

Не хватает нам злости и нацеленности в завершении. Сегодня команда еще на раскатке «не звенела», пресная была. Возможно, парни частенько заглядывают в таблицу, оттого игры с «Трактором» и «Барысом» не складываются. Где-то этот червяк недооценки сидит», – сказал Мартемьянов.

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1 комментарий

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rusiks
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Давайте последний матч тяните в это году!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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