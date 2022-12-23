Андрей Мартемьянов: «Металлург» – одна из лучших команд в КХЛ. «Сибирь» начала работать, а не играть в хоккей после 1-го периода – принесло плоды»

поделился впечатлениями после победы над « » по буллитам 3:2.

– Давненько таких напряженных матчей у нас не было в плане того, что команда проявила характер.

Первый период мы, конечно, провалили, соперник полностью владел инициативой. С парнями поговорили в раздевалке и уже больше начали не играть в хоккей, а работать. Это принесло свои плоды.

Были хорошие голы, лезли на пятак, и в овертайме были моменты, не забили, но на буллитах вытащили игру. Для нас это важная победа.

Хотелось бы поблагодарить команду за то, что достали внутри себя силы после предыдущего матча с «Автомобилистом», конечно, много их отдали, следствие – два очка взяли.

По сопернику что сказать – сбалансированная команда во всех линиях, играть умеет и по счету, и в атаке, и в обороне. Считаю, что они одна из лучших команд в нашей лиге. Повторюсь: тяжелый матч был, но мы на характере его вытащили.

– Бросилось в глаза, как был эмоционально активен. Вы в нем видели какую-то мотивацию против бывших одноклубников, или то, что он прошлый матч неудачно провел, так хотел реабилитироваться?

– Это один из лидеров нашей команды. Он придает колоссальную уверенность нашей игре. Солидный игрок, неотъемлемая часть нашего коллектива.

То, что там «минусы» какие-то есть... Он сколько передач отдал, забил. Он один из лидеров нашей команды.

В нужный момент он игру просто может взять на себя – своей уверенностью повести партнеров за собой. Я в нем вообще нисколько не сомневаюсь, – сказал главный тренер « ».