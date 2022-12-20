Мартемьянов о 2:3: «Трактор вышел умирать, «Сибирь» – поиграть в хоккей. Часть команды выпала из игры»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:3).

«Трактор» очень прилично играл, дерзко в атаке. Хорошо работали на пятаке, забили голы, достаточно было блокированных бросков, чего не скажешь про нашу команду. Уровень самоотдачи и блокированные броски показывают, кто хочет выиграть.

С нашей стороны неважная была игра. На пятак нас не пускали, и мы особенно туда не лезли. Благодарен парням, что шли до конца. «6 на 5», по-моему, впервые забили в сезоне – это тоже важный элемент. Часть команды, конечно, из игры выпала.

Пятое поражение от «Трактора»? Ничего страшного. У него здорово играет вратарь и команда в обороне. 23 блокированных броска, а каждый – это потенциальный гол. Соперник вышел умирать, турнирное положение обязывает. Мы вышли поиграть в хоккей, и это неправильно.

Сейчас матчи будут накала плей-офф. Все борются за места и очки, и это будет обостряться. Поэтому важна самоотдача и правильное выполнение игрового задания», – сказал .