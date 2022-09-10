Андрей Чибисов: «Не сказал бы, что «Металлург» играет в советский хоккей. Не соглашусь и с тем, что Мозякин, Коварж и Зарипов так играли»

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Андрей Чибисов убежден, что «Металлург» не играл и не играет в советский хоккей. 

– «Металлург» часто называют советской командой. Согласитесь ли с этим?

– Ну, я бы не сказал, что «Металлург» играет в советский хоккей. У нас игровая команда, пытаемся играть в более быстрый хоккей, а не так, что у нас есть схемы и все по ним.

Я бы не стал приравнивать наш стиль к этому. Разве когда играли Мозякин, Коварж и Зарипов, они играли в советский стиль? Я не соглашусь с людьми, которые так считают, – сказал форвард «Металлурга»

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