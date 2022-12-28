Лукоянов о возвращении Билялетдинова: «Я рад, все рады. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться»
Артем Лукоянов отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.
– Как восприняли возвращение Зинэтулы Билялетдинова на тренерский мостик?
– Думаю, все, кто работал с Зинэтулой Хайдяровичем, знают его требования, подход к игрокам. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться.
Он на протяжении нескольких игр уже стоял на скамейке, давал указания, все прислушивались. Поэтому эмоции от его возвращения появились раньше. Все начали стараться, а дальше будет только лучше.
– На что Зинэтула Хайдярович в первую очередь обратил внимание, когда вернулся в тренерский штаб?
– Он доводит до каждого игрока, что при выходе на лед тот несет огромную ответственность. У каждого есть своя роль, он должен на сто процентов ее отыграть. Тренеры дают нам канву, а дальше мы должны все исполнить, тогда придет результат.
– Актеру Артему Лукоянову приятно, что вернулся тот художественный руководитель, с которым он добивался больших успехов?
– Я рад, все рады. Многие хотели, чтобы Зинэтула Хайдярович вернулся. Он каждому игроку объясняет: что ждет от него, что тот должен делать. Нужно просто выполнять эту работу, – сказал нападающий «Ак Барса».
Божечки-кошечки, а я-то как рада =)
Новогодний подарок, не иначе =)