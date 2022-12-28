Лукоянов о возвращении Билялетдинова: «Я рад, все рады. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов отреагировал на возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона. 

– Как восприняли возвращение Зинэтулы Билялетдинова на тренерский мостик?

– Думаю, все, кто работал с Зинэтулой Хайдяровичем, знают его требования, подход к игрокам. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться.

Он на протяжении нескольких игр уже стоял на скамейке, давал указания, все прислушивались. Поэтому эмоции от его возвращения появились раньше. Все начали стараться, а дальше будет только лучше.

– На что Зинэтула Хайдярович в первую очередь обратил внимание, когда вернулся в тренерский штаб?

– Он доводит до каждого игрока, что при выходе на лед тот несет огромную ответственность. У каждого есть своя роль, он должен на сто процентов ее отыграть. Тренеры дают нам канву, а дальше мы должны все исполнить, тогда придет результат.

– Актеру Артему Лукоянову приятно, что вернулся тот художественный руководитель, с которым он добивался больших успехов?

– Я рад, все рады. Многие хотели, чтобы Зинэтула Хайдярович вернулся. Он каждому игроку объясняет: что ждет от него, что тот должен делать. Нужно просто выполнять эту работу, – сказал нападающий «Ак Барса».

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5 комментариев

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amur.
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Так-то за такие бабки надо, по идее, выкладываться кто бы ни был тренером... или в зрителЯ переходить... вообще не надо выкладываться))) сиди за компом на диване... строчи комменты на спортсе...
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ВОЛКОДАВ
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Ответ Назар Игорь
Не знаю его как тренера, помню как игрока. Один из самых жестких и неуступчивых защитников советского хоккея, хоть и не очень габаритный. Канадцам спуску не давал.
Вы где были все эти годы?
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Назар Игорь
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Не знаю его как тренера, помню как игрока. Один из самых жестких и неуступчивых защитников советского хоккея, хоть и не очень габаритный. Канадцам спуску не давал.
+2
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Anja_Sh
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«Я рад, все рады» (с)
Божечки-кошечки, а я-то как рада =)
Новогодний подарок, не иначе =)
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zakirshah
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При нем все выстроено, каждый должен выкладываться.......а при других не выкладываться...ж...лиз..противно
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