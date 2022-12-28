Лукоянов о возвращении Билялетдинова: «Я рад, все рады. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться»

отреагировал на возвращение на пост главного тренера «Ак Барса».

67-летний специалист возглавил казанскую команду до конца сезона.

– Как восприняли возвращение Зинэтулы Билялетдинова на тренерский мостик?

– Думаю, все, кто работал с Зинэтулой Хайдяровичем, знают его требования, подход к игрокам. При нем все выстроено, каждый должен выкладываться.

Он на протяжении нескольких игр уже стоял на скамейке, давал указания, все прислушивались. Поэтому эмоции от его возвращения появились раньше. Все начали стараться, а дальше будет только лучше.

– На что Зинэтула Хайдярович в первую очередь обратил внимание, когда вернулся в тренерский штаб?

– Он доводит до каждого игрока, что при выходе на лед тот несет огромную ответственность. У каждого есть своя роль, он должен на сто процентов ее отыграть. Тренеры дают нам канву, а дальше мы должны все исполнить, тогда придет результат.

– Актеру Артему Лукоянову приятно, что вернулся тот художественный руководитель, с которым он добивался больших успехов?

– Я рад, все рады. Многие хотели, чтобы Зинэтула Хайдярович вернулся. Он каждому игроку объясняет: что ждет от него, что тот должен делать. Нужно просто выполнять эту работу, – сказал нападающий « ».