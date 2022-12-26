Владимир Плющев: «Не могу сказать, что у СКА феерическое созвездие молодых звезд. Команда с характером, но есть проблемы»

поделился мнением о выступлении СКА.

– Почему у СКА в этом чемпионате такое преимущество над гла­вными конкурентами?

– Если честно, я большого преимущества не вижу.

– Хотя бы в очковом плане.

– решил поставить эксперименты в плане предсезонной подготовки. Пойти по пути НХЛ, когда предсезонка отдается практически на откуп игрокам, и они готовятся самостоятельно. Но там хоккеисты экстра-класса, которые знают, если не все, то практически все. Поэтому команда Федорова и стартовала так неуверенно в чемпионате. Как результат, проигрывает. Это дает психологическое преимущество петербуржцам.

Как может команда из Москвы – лидер одной из конференций говорить, что у них по пять-шесть матчей идет ломка. Какая ломка? Вы что, наркоманы? Значит, идут системные провалы в подготовке игроков… Надо что-то менять, пока есть время. Потом будет тяжело, удары сильные пропустим. За них могут и спросить. В хоккей вкладывается очень много ресурсов, которым можно найти и другое применение.

– Безусловно. Желающих много.

– А СКА – молодая команда, амбициозная. Собрались не совсем юноши, а игроки хорошего игрового возраста, которые пытаются доказывать свою значимость. И ждут момента, чтобы стартануть куда-нибудь за океан. Ну и условия, которые созданы в Петербурге. Все это свою роль имеет…

Но сказать, что у СКА феерическое созвездие молодых звезд, не могу. Организованная команда, с характером. Но есть свои проблемы, я даже знаю какие. Да, играют с настроением, иногда вытаскивают матчи, которые вроде проигрывают. Но такого шарма, которого всегда ждешь от команды-лидера, нет.

– То есть СКА – просто один из претендентов на Кубок Гагарина. Не более?

– Конечно. Это даже не обсуждается. В плей-офф совершенно другая игра, другой подход у соперников. Мол, в восьмерку и так попадем. Тем более что на Западе уже все практически решено, лишь на Востоке еще борьба продолжается... – сказал заслуженный тренер России.