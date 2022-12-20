Ларионов о 3:2 ОТ с «Северсталью»: «В исполнении «Торпедо» была доля простоты. Нам еще 4 матча с ними играть, не хочется все козыри выкладывать»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Северсталью» (3:2 ОТ).

«Мы преодолели сложное начало матча, когда пропустили первый гол. Потом сумели сравнять счет и в овертайме добиться победы.

Как правило, после небольшого перерыва лучше начинать на выезде. Необходимо почувствовать игровой нерв, ритм. В этом причина того, что мы в начале игры не показали свой хоккей. Сегодня была доля простоты в исполнении наших ребят.

Во время перерыва по объективным причинам мы собрались полным игровым составом только позавчера. Поэтому, возможно, качество игры сегодня было не очень хорошее, но важно было начать с положительного результата, который нас устроил.

Говорить о том, что мы сегодня выиграли на фарте, трудно. Оба матча с «Северсталью» получились трудными и примерно одинаковыми. Нам еще четыре игры с ними играть в регулярном чемпионате. Не хочется все козыри выкладывать сейчас. Давайте оставим что-то на концовку этой серии», – сказал .