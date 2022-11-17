Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 15-й

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Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.

Топ-32 возглавил форвард Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

4. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

6. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция)

10. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

...15. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

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