Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Гуляев – 15-й
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.
Топ-32 возглавил форвард Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
3. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
4. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
5. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
6. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
7. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. н Отто Штенберг («Фрелунда», Швеция)
10. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
...15. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
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