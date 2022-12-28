Макдэвид – 1-й игрок за 15 лет с сериями из 16+ игр с очками в двух подряд сезонах НХЛ

Теги Эдмонтон Сидни Кросби Дэни Хитли НХЛ Патрик Кэйн Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 1-й игрок за 15 лет с сериями из 16+ подряд игр с очками в двух сезонах подряд.

Капитан «Эдмонтона» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (2:1), продлив свою текущую серию игр с очками до 16 (15+17 на отрезке).

Канадец продолжает лидировать в гонках бомбардиров и снайперов с 67 очками и 31 шайбой в 36 играх. 

Макдэвид стал вторым игроком за 15 лет с сериями из 16+ игр с очками в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне форвард установил свой личный рекорд (17 игр).

В предыдущий раз такое удавалось Дэни Хитли (2005/06 – 22 игры, 2006/07 – 16). 

Также Коннор стал третьим действующим игроком с двумя сериями из 16+ игр подряд с очками. Он присоединился к Патрику Кэйну (2015/16 – 26, рекорд XXI века, 2018/19 – 20) и Сидни Кросби (2010/11 – 25, 2007/08 – 19).

2 комментария

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Hell-On Earth
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Ответ SiberMK
Коннор улучшил свой бросок, ему бы почаще по воротам бросать и Норриса заберет с большой вероятностью, не в этом сезоне, так в следующих. А серию скорее всего продлит, кракены пропускают немало
Какого Норриса? Может быть Мориса?)
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SiberMK
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Коннор улучшил свой бросок, ему бы почаще по воротам бросать и Норриса заберет с большой вероятностью, не в этом сезоне, так в следующих. А серию скорее всего продлит, кракены пропускают немало
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