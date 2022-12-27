Бадюков о «Сочи»: «Не стоит задачи кого-то отдать или продать для освобождения бюджета. Болельщики должны видеть, что команда способна на большее»
Алексей Бадюков заявил о желании «Сочи» выигрывать каждый матч в Фонбет чемпионате КХЛ.
«У нас долгое время было много травмированных и заболевших. Сейчас возвращаются Михаил Бердин, Федор Крощинский, Джозеф Морроу, и с составом проблем у нас нет.
В тех ребят, которые находятся с нами, мы верим, и мы знаем их силу, как их использовать. У нас здоровая конкуренция.
Многие команды с более серьезными задачами в плей-офф неохотно расстаются с сильными игроками, а у нас задачи, чтобы кого-то отдать или продать для освобождения бюджета, не стоит.
Мы стараемся независимо от того, на каком месте находится команда, выигрывать каждый матч.
Болельщики, которые продолжают в нас верить, должны видеть, что команда способна на большее не только в плане результата в турнирной таблице, но и игры», – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.
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