Бадюков о «Сочи»: «Не стоит задачи кого-то отдать или продать для освобождения бюджета. Болельщики должны видеть, что команда способна на большее»

Алексей Бадюков заявил о желании «Сочи» выигрывать каждый матч в Фонбет чемпионате .

«У нас долгое время было много травмированных и заболевших. Сейчас возвращаются , , , и с составом проблем у нас нет.

В тех ребят, которые находятся с нами, мы верим, и мы знаем их силу, как их использовать. У нас здоровая конкуренция.

Многие команды с более серьезными задачами в плей-офф неохотно расстаются с сильными игроками, а у нас задачи, чтобы кого-то отдать или продать для освобождения бюджета, не стоит.

Мы стараемся независимо от того, на каком месте находится команда, выигрывать каждый матч.

Болельщики, которые продолжают в нас верить, должны видеть, что команда способна на большее не только в плане результата в турнирной таблице, но и игры», – сказал заместитель генерального директора « » по хоккейным операциям.