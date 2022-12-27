Алексей Бадюков: «Мичков нацелен на то, чтобы выигрывать. Надеемся помочь ему развить все лучшие качества»

поделился мнением о форварде .

«Первый матч [с «Куньлунь Ред Стар»] Матвею дался тяжеловато, потому что он на уровне давно не играл и только набирает лучшие кондиции. Как он сам признается, его состояние будет улучшаться. Считаю, что второй матч был более показательным для него, в каком направлении ему двигаться дальше.

Хотел бы отметить у Матвея стремление побеждать, каждую смену проводить с максимальной отдачей и выигрывать с командой, набирать очки. Это та энергия, которой стоит многим поучиться, и неважно, сколько тебе лет – 18 или 30 с лишним.

Такое стремление у него есть, оно заряжает всех и должно быть примером. У нас молодая команда в КХЛ, и мы надеемся, что результаты будут лучше. Наши игроки прогрессируют. Хороший сейчас результат и у «Капитана» в МХЛ, у нас растет талантливое поколение, и мы рады, что Матвей впишет свое имя в его историю. Никаких проблем с его адаптацией в команде нет: семья Матвея здесь, в Сочи, так что ему в этом плане легче, он может думать только об игре.

Матвею все в Сочи прекрасно знакомо, он тренировался в Сириусе, все знает, поэтому нацелен на то, чтобы выигрывать и помогать команде. Это основная его задача. И мы надеемся помочь ему не только получить много игрового времени, но и развить все его лучшие качества», – сказал заместитель генерального директора « » по хоккейным операциям.