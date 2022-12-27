СКА подписал двусторонний контракт с голкипером Иванниковым

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31-летний голкипер подписал двусторонний контракт с питерским клубом до конца сезона.

В прошлом чемпионате КХЛ Иванников провел три матча за « », а заканчивал сезон он в словацком клубе «Липтовски-Микулаш», где провел 11 игр, пропуская в среднем 4,11 шайбы и отражая 88% бросков.

Всего в КХЛ Иванников сыграл 156 матчей и одержал 59 побед при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,56.