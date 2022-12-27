СКА подписал двусторонний контракт с голкипером Иванниковым

Теги Нефтехимик СКА переходы КХЛ Евгений Иванников Хоккей

Евгений Иванников вернулся в систему СКА.

31-летний голкипер подписал двусторонний контракт с питерским клубом до конца сезона.

В прошлом чемпионате КХЛ Иванников провел три матча за «Нефтехимик», а заканчивал сезон он в словацком клубе «Липтовски-Микулаш», где провел 11 игр, пропуская в среднем 4,11 шайбы и отражая 88% бросков.

Всего в КХЛ Иванников сыграл 156 матчей и одержал 59 побед при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,56.

2 комментария

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Александр Смирнов
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Ответ ИСАДЫ РЯЗАНЬ
В 90-х тоже был таков вратарь)) в СКА по-моему играл
Валерий Иванников его отец
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
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В 90-х тоже был таков вратарь)) в СКА по-моему играл
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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