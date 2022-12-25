«Амур» продлит контракт с канадцем Ли. Защитник набрал 12 очков в 29 играх сезона КХЛ (Metaratings)

« » подпишет новый контракт с канадским защитником.

Хабаровский клуб продлит еще на один год соглашение с 25-летним Кэмероном Ли, об этом сообщает Metaratings.ru

Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ – он стал игроком дальневосточного клуба в августе.

Ли записал на свой счет 12 (5+7) очков при полезности «плюс 5» и 40 минутах штрафа в 29 матчах Фонбет чемпионата . Его среднее игровое время – 19:10.