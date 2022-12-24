«Амур» заключил полноценные контракты с защитником Рыловым и форвардом Кузнецовым до конца сезона
«Амур» заключил полноценные контракты с двумя хоккеистами.
Защитник Яков Рылов и нападающий Александр Кузнецов подписали соглашения до конца сезона.
37-летний Рылов присоединился к хабаровской команде 12 декабря, подписав пробный контракт. После этого он провел 3 матча в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
30-летний Кузнецов Кузнецов хорошо провел четыре сезона в составе «тигров». Он заключил пробный контракт 14 декабря.
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