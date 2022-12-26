Игорь Ларионов: «7:3 – вроде большое преимущество, но игра с «Куньлунем» непростая. Много голов, много ошибок»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (7:3).

«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3 – вроде бы большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу.

Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует.

«Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», – сказал тренер.

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