Игорь Ларионов: «7:3 – вроде большое преимущество, но игра с «Куньлунем» непростая. Много голов, много ошибок»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (7:3).

«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3 – вроде бы большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу.

Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует.

«Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», – сказал тренер.