Игорь Ларионов: «7:3 – вроде большое преимущество, но игра с «Куньлунем» непростая. Много голов, много ошибок»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (7:3).
«Хочется поздравить ребят с победой. По счету 7:3 – вроде бы большое преимущество, но это была непростая игра. Она несла в себе небольшую интригу.
Много голов, много ошибок, но все же довели дело до победы, это радует.
«Куньлунь» поздравляю с наступающим Новым годом, желаю им успехов в концовке сезона», – сказал тренер.
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