Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Тяжелый матч. «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций у «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе над «Спартаком» (2:1).
– Всех с наступающим Новым годом. Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжелый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.
– Было тяжело после победы с ЦСКА?
– «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома.
Голы Никулина дали шанс другим ребятам, в том числе дали право на ошибку. Мы рады за Степу. Стараемся, чтобы и другие ребята забивали голы, потому что так легче играть. Но такие встречи, которые идут на тоненького, нужно уметь выигрывать.
– Как вам игра Марченко?
– Неправильно сейчас оценивать Леху, его задача – набрать форму. Человек не играл практически сезон. Многие через это проходили. Только через игры это возможно – сколько ни тренируйся, в матчах скорости другие. Мы знаем, как это будет и не забиваем этим голову.
Сегодня партнеры его подстраховали. Это главное, это командный вид спорта. Каждый может оказаться на его месте. Леха обязательно поправится и поможет нам, – сказал Никитин.
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