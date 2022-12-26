Никитин о 2:1 со «Спартаком»: «Тяжелый матч. «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций у «Локомотива»

Главный тренер « » высказался о победе над « » (2:1).

– Всех с наступающим Новым годом. Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжелый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.

– Было тяжело после победы с ЦСКА?

– «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома.

Голы Никулина дали шанс другим ребятам, в том числе дали право на ошибку. Мы рады за Степу. Стараемся, чтобы и другие ребята забивали голы, потому что так легче играть. Но такие встречи, которые идут на тоненького, нужно уметь выигрывать.

– Как вам игра ?

– Неправильно сейчас оценивать Леху, его задача – набрать форму. Человек не играл практически сезон. Многие через это проходили. Только через игры это возможно – сколько ни тренируйся, в матчах скорости другие. Мы знаем, как это будет и не забиваем этим голову.

Сегодня партнеры его подстраховали. Это главное, это командный вид спорта. Каждый может оказаться на его месте. Леха обязательно поправится и поможет нам, – сказал Никитин.