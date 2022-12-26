определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Иван Кульбаков (« »), одержавший 3 победы в 3 матчах. Он отразил 96,7% бросков при коэффициенте надежности 0,98. В игре с «Витязем» (4:0) Кульбаков сделал шатаут.

Лучшим защитником стал («Динамо»), набравший 4 (3+1) очка в 3 матчах недели. Защитник не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с минским « » и «Трактором» он стал автором победных шайб. На его счету также 4 силовых приема, 5 заблокированных бросков и 1 отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин ( ), набравший 4 (4+0) очка в 3 матчах. Форвард не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с «Витязем» и «Спартаком» он сделал дубли. На его счету также 2 заблокированных броска.