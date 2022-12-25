Мичков о втором буллите «Ак Барсу»: «Не думал, что надо забить красиво. Хотел обмануть вратаря для победы команды – немного не получилось»

Нападающий «Сочи» прокомментировал итоги матча против « » (3:4 Б).

– Поделитесь впечатлением от игры.

– Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал.

Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла? Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.

– По сравнению с предыдущей игрой «Сочи» сегодня выглядел просто здорово.

– Не могу согласиться, что «здорово». Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы. Есть недочеты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать еще больше и исправлять ошибки.

– Все еще раз убедились, насколько сильный и точный у вас бросок. Сколько времени вам потребовалось, чтобы это натренировать?

– Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артему Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю.

Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперед.

– В телеграм-каналах много спорят по поводу вашего второго буллита. Что вы хотели сделать? Забить без броска?

– Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда «Соколу» забил победную шайбу. Я не думал о том, что надо забить как-то красиво.

Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать. Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.

– Вы уже комфортно чувствуете себя в «Сочи»?

– Да, у нас хороший коллектив. В плане общения все здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервем полосу неудач.

– Скоро Новый год. Как будете отмечать?

– Здесь, в Сочи, мои родители. Будем семьей отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно, – сказал 18-летний нападающий.

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