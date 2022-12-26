Михаил Бердин: «В КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ. Много мастеров и умной игры»

Теги НХЛ АХЛ КХЛ Сергей Светлов Сочи Михаил Бердин Хоккей

Михаил Бердин считает, что в КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ.

«На мой взгляд, в КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ. Много мастеров и умной игры, быстрых хоккейных шахмат. 

Очень рад за своего бывшего сменщика по «Витязю» Дорожко, который дорос до сборной России, он это заслужил своей игрой. В лиге много и других интересных вратарей. Надо побыстрее возвращаться», – сказал вратарь «Сочи».

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2 комментария

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TR31HK
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С 24 по 28 нет матчей(((( 4 дня без НХЛ это оч много...
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Назар Игорь
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Вероятно с самого верха спущена директива на все лады расхваливать лучший в мире российский спорт, пинком под зад выброшенный с международной арены.
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