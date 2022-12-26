Михаил Бердин: «В КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ. Много мастеров и умной игры»
Михаил Бердин считает, что в КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ.
«На мой взгляд, в КХЛ не менее интересный хоккей, чем в НХЛ и АХЛ. Много мастеров и умной игры, быстрых хоккейных шахмат.
Очень рад за своего бывшего сменщика по «Витязю» Дорожко, который дорос до сборной России, он это заслужил своей игрой. В лиге много и других интересных вратарей. Надо побыстрее возвращаться», – сказал вратарь «Сочи».
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