«Спартак» выменял Павла Воронова и Шумилова у «Кузни» на Афанасьева

Теги Металлург Нк Спартак Химик Воскресенск КХЛ МХЛ Кузнецкие Медведи ВХЛ Сахалинские Акулы Максим Афанасьев Павел Воронов Хоккей

«Спартак» и новокузнецкий «Металлург» совершили обмен.

Игроками системы московского клуба стали 22-летний защитник Павел Воронов и 19-летний нападающий Кирилл Шумилов.

Взамен «Металлург» получил 24-летнего защитника «Химика» Максима Афанасьева.

На счету Афанасьева 13 (3+10) баллов в 32 играх сезона.

Воронов стал победителем Кубка Первого канала в составе сборной Беларуси. В нынешнем сезоне ВХЛ он провел за «Кузню» 26 матчей, набрав 7 (2+5) очков.

Шумилов набрал 19 (11+8) очков в 22 матчах сезона за молодежную команду «Кузнецкие Медведи». В ВХЛ на его счету 2 (1+1) балла в 11 играх.

Сообщается, что новичком системы «Спартака» также стал 19-летний нападающий клуба «Сахалинские Акулы» Данил Пивчулин. В нынешнем сезоне он набрал 31 (13+18) очко в 33 играх.

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