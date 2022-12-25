Хохлачев про самый запоминающийся момент в карьере: «Кубок Гагарина с «Авангардом», достался тяжелее, чем со СКА. Запомнилось даже больше дебюта в НХЛ»

назвал чемпионство с «Авангардом» самым запоминающимся моментом в карьере.

– Каким остался в вашей памяти сезон в «Авангарде»? С одной стороны – кубок, с другой – вы не были на лидирующих позициях…

– Ну а каким он может остаться? Понятно, что где-то мне хотелось еще больше играть. Но все равно прошел хороший сезон. У нас была сильная команда, там было много хороших нападающих, поэтому мы все примерно одинаково играли.

Главное, что мы выиграли, и от этого в целом только позитивные эмоции остались.

– Как вы оцениваете, за этот сезон под руководством Хартли вы стали сильнее или, наоборот, сбавили из-за небольшого айс-тайма?

– Там была большая конкуренция, но все только в плюс. Опять же – мы выиграли титул, поэтому тут нечего обсуждать.

– Передача на Каски в овертайме седьмого матча с «Ак Барсом» – это рядовое событие в вашей карьере или особенный эпизод, вспоминаете ли его?

– Конечно, вспоминаю. У нас была сумасшедшая серия с Казанью. Эта победа в овертайме была очень эмоциональной, мы очень радовались. Вспоминаю этот момент как одно из самых важных событий в карьере.

– Многие из того « » отмечают особую роль . Но ведь у него было много не самых удачных игр. Что, на ваш взгляд, он принес в команду?

– С его приходом у нас появился еще один снайпер, хороший игрок, который может забить в решающие моменты, повести за собой. Естественно, было круто иметь в команде человека с таким именем.

– Самый запоминающийся момент в вашей хоккейной карьере?

– Наверное, это кубок с «Авангардом»… Да, думаю, кубок с «Авангардом», потому что он достался тяжелее, чем с Питером. Запомнилось даже больше дебюта в НХЛ, – сказал нападающий « ».