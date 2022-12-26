МЧМ-2023. Финляндия сыграет со Швейцарией, США против Латвии, Канада примет Чехию

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В Галифаксе и Монктоне стартует МЧМ-2023.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

В первый игровой день молодежная сборная США сыграет с Латвией, Канада встретится с Чехией.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Швеция U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
26 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

Чехия U-20 – Канада U-20
Дата проведения
27 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

Группа B

Финляндия U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
26 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

Латвия U-20 – США U-20
Дата проведения
27 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

Таблицы МЧМ-2023

14 комментариев

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Кеша
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Ответ adimsonekat
Из России, Кеша. Профиль посмотри. Два высших образования, за 50 лет прочитал побольше тебя, уж поверь. И библиотека дома такая, как тебе и не снилось. И зарегистрировался на сайте не 6 декабря, этого года, как ты. Так что брысь отсюда, ботик.
Вы лжец , однако . А человек с большим жизненным опытом и вижу таких , как вы без рентгена . Я даже могу ваше фото выложить.
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Rodgeras
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Всегда ждал на НГ этот турнир. Сейчас понял, что смотреть не буду. Посмотрю НХЛ и КХЛ. Посмотрю лучшие моменты с МХЛ. Но смотреть не буду. Как то всё равно стало.
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Кеша
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Ответ adimsonekat
Из России, Кеша. Профиль посмотри. Два высших образования, за 50 лет прочитал побольше тебя, уж поверь. И библиотека дома такая, как тебе и не снилось. И зарегистрировался на сайте не 6 декабря, этого года, как ты. Так что брысь отсюда, ботик.
Откройте профиль в Яндексе Дмитрий Сьянов (adimsonikat)и вы поймёте , что я пишу правду . Этот человек не из России.
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Кеша
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Ответ adimsonekat
Из России, Кеша. Профиль посмотри. Два высших образования, за 50 лет прочитал побольше тебя, уж поверь. И библиотека дома такая, как тебе и не снилось. И зарегистрировался на сайте не 6 декабря, этого года, как ты. Так что брысь отсюда, ботик.
Хватит лгать . Откуда ты знаешь какая у меня библиотека ? У нас в семье библиотека еще с царских времен осталась от предков .
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Кеша
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На всех ветках ресурса ежедневно трудятся десятки человек в круглосуточном режиме . Любую новость они превращают в пиар - как у нас плохо все и как на Западе хорошо . Абсолютно точно , что пишите вы из-за границы . Эта машина пропаганды родилась не сегодня и не вчера . Еще в 70-х года Сева Новгородцев вел свою пропаганду через Голос Америки на Советский Союз . Сейчас , под видом любителей спорта , как бы ненавязчиво дают посыл . Такие деятели на всех российских ресурсах пишут нелицеприятные вещи о искусстве , спорте , науке в нашей стране .
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adimsonekat
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Ответ Кеша
Из какой страны вещаешь, «доброжелатель»?Сколько книг русской классической литературы прочитал , что так распыляешься о русской культуре ? Я могу сказать , что ноль! Типичный штамп украинской пропаганды .
Из России, Кеша. Профиль посмотри. Два высших образования, за 50 лет прочитал побольше тебя, уж поверь. И библиотека дома такая, как тебе и не снилось.
И зарегистрировался на сайте не 6 декабря, этого года, как ты. Так что брысь отсюда, ботик.
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Диандерталец
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Ответ парэдокс
я не думаю, что там всем резко стало неинтересно. Вот представьте себе, что Россия участвует, но нет почему-то, допустим, Швеции. Станет ли вам неинтересным чемпионат? Со шведами было бы прикольнее, но все остальные-то на месте. В общем, не преувеличивайте: исключение команды из «Большой шестёрки» — однозначно потеря для МЧМа, но не трагедия и не катастрофа.
Именно, что не трагедия и не катастрофа, но и не пофиг всем. Я 10 лет уже сижу на одном из форумов фанатов Виннипег Джетс, единственный из России, нашёл случайно, так там все довольно расстроены, пишут слова поддержки и сожаления на мои комментарии. Конечно, преувеличивать исключение команды не стоит, но и преуменьшать этого не нужно. Типа всем плевать - это не правда.
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Кеша
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Ответ adimsonekat
Это в нашем мире, без нас всем неинтересно, все страдают и мечтают о возврате сборной России. Вы как Долина, которая говорит о том, что без русской культуры мир погибнет. Поверьте, любой молодежной сборной, которая возьмет ЧМ(хотя по факту это либо Канада, либо США), особо без разницы, кого обыгрывать. Счастливыми меньше не станут. А вот наш хоккей, особенно молодежный, будет деградировать дальше. Вот о чем сожалеть надо.
Из какой страны вещаешь, «доброжелатель»?Сколько книг русской классической литературы прочитал , что так распыляешься о русской культуре ? Я могу сказать , что ноль! Типичный штамп украинской пропаганды .
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Кеша
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Ну вот, я же говорю , что пропаганда прет со всех сторон из вне России . А неугодные комментарии раскрывающие сущность пропагандистов и злопыхателей успешно удаляются жалобщиками . Не нравится вам , табаки , правда . Вам милее лить ежедневно ложь на нашу страну . Правду не забанишь!
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alklimov2018
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После кубка Канады лучший хоккейный турнир.
И не важно со сборной россии или без.
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парэдокс
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Ответ Сергей Сурков
Без наших неинтересно ,да и им тоже я думаю
я не думаю, что там всем резко стало неинтересно.

Вот представьте себе, что Россия участвует, но нет почему-то, допустим, Швеции. Станет ли вам неинтересным чемпионат? Со шведами было бы прикольнее, но все остальные-то на месте.

В общем, не преувеличивайте: исключение команды из «Большой шестёрки» — однозначно потеря для МЧМа, но не трагедия и не катастрофа.
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adimsonekat
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Ответ Сергей Сурков
Без наших неинтересно ,да и им тоже я думаю
Это в нашем мире, без нас всем неинтересно, все страдают и мечтают о возврате сборной России. Вы как Долина, которая говорит о том, что без русской культуры мир погибнет.
Поверьте, любой молодежной сборной, которая возьмет ЧМ(хотя по факту это либо Канада, либо США), особо без разницы, кого обыгрывать. Счастливыми меньше не станут. А вот наш хоккей, особенно молодежный, будет деградировать дальше. Вот о чем сожалеть надо.
+17
-6
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balander09
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С новым годом у большинства любителей хоккея ассоциации это игры молодёжки
Но два года подряд мы останемся без этой традиции, сначала из-за ковида, потом из-за сами знаете чего
Честно, все равно кто выиграет
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Сергей Сурков
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Без наших неинтересно ,да и им тоже я думаю
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