МЧМ-2023. Финляндия сыграет со Швейцарией, США против Латвии, Канада примет Чехию

В Галифаксе и Монктоне стартует МЧМ-2023.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

В первый игровой день молодежная сборная США сыграет с Латвией, Канада встретится с Чехией.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

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