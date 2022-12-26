МЧМ-2023. Финляндия сыграет со Швейцарией, США против Латвии, Канада примет Чехию
В Галифаксе и Монктоне стартует МЧМ-2023.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
В первый игровой день молодежная сборная США сыграет с Латвией, Канада встретится с Чехией.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
Группа А
- Дата проведения
- 26 декабря, 21.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 27 декабря, 02.30, «Scotiabank Centre»
Группа B
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.00, «Avenir Centre»
- Дата проведения
- 27 декабря, 00.00, «Avenir Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И зарегистрировался на сайте не 6 декабря, этого года, как ты. Так что брысь отсюда, ботик.
И не важно со сборной россии или без.
Вот представьте себе, что Россия участвует, но нет почему-то, допустим, Швеции. Станет ли вам неинтересным чемпионат? Со шведами было бы прикольнее, но все остальные-то на месте.
В общем, не преувеличивайте: исключение команды из «Большой шестёрки» — однозначно потеря для МЧМа, но не трагедия и не катастрофа.
Поверьте, любой молодежной сборной, которая возьмет ЧМ(хотя по факту это либо Канада, либо США), особо без разницы, кого обыгрывать. Счастливыми меньше не станут. А вот наш хоккей, особенно молодежный, будет деградировать дальше. Вот о чем сожалеть надо.
Но два года подряд мы останемся без этой традиции, сначала из-за ковида, потом из-за сами знаете чего
Честно, все равно кто выиграет