Вратарь «Сочи» Бердин пропустит 8-10 недель из-за травмы

пропустит два месяца из-за травмы.

«Сочи» сообщил, что голкипер ориентировочно выбыл на 8-10 недель из-за повреждения нижней части тела, которое было получено в ходе матча с минским «Динамо».

В расположение южан из «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который уже провел тренировку с основной командой.

Бердин перешел в по ходу сезона, вернувшись в из системы «Виннипега».

Михаил провел три матча в этом чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 91,4% бросков.