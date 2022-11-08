Вратарь «Сочи» Бердин пропустит 8-10 недель из-за травмы

Теги травмы КХЛ Сочи Михаил Бердин Артемий Плешков Хоккей

Михаил Бердин пропустит два месяца из-за травмы.

«Сочи» сообщил, что голкипер ориентировочно выбыл на 8-10 недель из-за повреждения нижней части тела, которое было получено в ходе матча с минским «Динамо».

В расположение южан из «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который уже провел тренировку с основной командой.

Бердин перешел в «Сочи» по ходу сезона, вернувшись в КХЛ из системы «Виннипега».

Михаил провел три матча в этом чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 91,4% бросков.

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