Вратарь «Сочи» Бердин пропустит 8-10 недель из-за травмы
Михаил Бердин пропустит два месяца из-за травмы.
«Сочи» сообщил, что голкипер ориентировочно выбыл на 8-10 недель из-за повреждения нижней части тела, которое было получено в ходе матча с минским «Динамо».
В расположение южан из «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который уже провел тренировку с основной командой.
Бердин перешел в «Сочи» по ходу сезона, вернувшись в КХЛ из системы «Виннипега».
Михаил провел три матча в этом чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 91,4% бросков.
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