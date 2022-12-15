Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Он приносит пользу России, пропагандирует ее в НХЛ. Вся Канада и Америка наблюдают за ним»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Если Овечкин, который забросил уже 800 шайб, в итоге перекроет рекорд Гретцки, для Канады это будет ударом по национальному самолюбию?

– Не думаю, все относятся нормально к этому. Смотрите, сам Гретцки высказался, сын Горди Хоу – все, наоборот, радуются за Овечкина. Народ любит такие рекорды, достижения.

Александр такой прецедент создал, что вся Канада и Америка наблюдают теперь за ним. А менеджеры понимают, что это приносит доход, майки скупают и так далее.

– По популярности с Овечкиным из россиян начинает конкурировать Капризов.

– Тут ничего удивительного, он талантливый, как и Панарин. Но сконцентрировано все внимание на Овечкине. Он на первых полосах, приносит пользу своему клубу, но, самое главное, России. Пропагандирует ее в , – сказал двукратный олимпийский чемпион.