Скабелка о победе над «Автомобилистом»: «Давно мы так не играли при своих зрителях. Спасибо ребятам, что не расклеились»

Теги Автомобилист Андрей Скабелка КХЛ Барыс Юлиус Гудачек Мишель Шапю Дмитрий Шевченко Хоккей

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Автомобилистом». 

Команда из Астаны выиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам серии буллитов (5:4 Б). 

«Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне. Какие-то ошибки комментировать нет смысла.

Спасибо ребятам, что не расклеились и вернулись в игру. Парни смогли зацепиться за очки и вырвать победу. Спасибо и болельщикам за такую атмосферу.

Гудачек у нас заболел. Шевченко полностью оправдывает то время, которое мы ему предоставляем. Нам не хватало агрессивного нападения, игры перед воротами, а он оказывает давление на соперника. У Шапю проблема не в том, что нет очков, а в травмах. Мишель не может найти игровой тонус, а так он мастер», – сказал Скабелка.

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