374 миллиона рублей составляет платежная ведомость .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами казахстанской команды являются нападающие и Никиты Михайлис, оклады которых равны 50 миллионам рублей в год.

Вратари: (25 млн рублей), (8), Андрей Шутов (4).

Защитники: (23), Нельсон Ногьер (18), (18), (10), Егор Шалапов (9), Самат Данияр (5), (5), (4), Тамирлан Гайтамиров (3).

Нападающие: Линден Вей (50), (50), Мишель Шапю (26), Энтони Луис (25), (22), (13), Антон Сагадеев (13), Кирилл Максимов (10), (9), (6), (6), Михаил Рахманов (5), Дмитрий Гурков (4), Батырлан Муратов (3).

Зарплаты Диаса Гусейнова, Динмухамеда Кайыржана и Ансара Шайхметденова не учитываются под потолком зарплат.

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

На данный момент «Барыс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции.