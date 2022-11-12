Платежка «Барыса» – 374 млн рублей. Самые высокие зарплаты у Михайлиса и Вея – 50 млн, Бракко получает 22
374 миллиона рублей составляет платежная ведомость «Барыса».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами казахстанской команды являются нападающие Линден Вей и Никиты Михайлис, оклады которых равны 50 миллионам рублей в год.
Вратари: Юлиус Гудачек (25 млн рублей), Никита Бояркин (8), Андрей Шутов (4).
Защитники: Джесси Грэм (23), Нельсон Ногьер (18), Иван Мищенко (18), Михаил Григорьев (10), Егор Шалапов (9), Самат Данияр (5), Юрий Сергиенко (5), Адиль Бекетаев (4), Тамирлан Гайтамиров (3).
Нападающие: Линден Вей (50), Никита Михайлис (50), Мишель Шапю (26), Энтони Луис (25), Джереми Бракко (22), Кирилл Савицкий (13), Антон Сагадеев (13), Кирилл Максимов (10), Алихан Асетов (9), Егор Петухов (6), Аркадий Шестаков (6), Михаил Рахманов (5), Дмитрий Гурков (4), Батырлан Муратов (3).
Зарплаты Диаса Гусейнова, Динмухамеда Кайыржана и Ансара Шайхметденова не учитываются под потолком зарплат.
Зарплаты приведены без учета бонусов.
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.
На данный момент «Барыс» занимает девятое место в таблице Восточной конференции.
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