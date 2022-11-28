Скабелка о 3:4: «Барыс» мог как выиграть в основное время, так и проиграть. Тяжело было справиться с мастерством «Автомобилиста»

Главный тренер подвел итоги матча с «Автомобилистом».

Команда из Астаны проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

«Мы могли как выиграть в основное время, так и проиграть. Тяжело было справиться с мастерством .

Мы играли хорошо и во втором периоде, и в третьем, только не забили. Мы делаем работу над ошибками; не смогли выгрызть его, но взяли одно очко у сильного соперника», – сказал Скабелка.