Овечкин о рукопожатии с игроками «Виннипега» после матча с 802-м голом: «Они проявили ко мне уважение. Есть и что-то больше игры»
Александр Овечкин высказался о рукопожатии с игроками «Виннипега» после 802-й шайбы.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.
Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку.
– Вы ожидали, что весь «Виннипег» после матча поедет жать вам руку?
– Нет. Но так они проявили ко мне уважение. Игра есть игра. Но есть и что-то больше игры.
Мы должны уважать друг друга. Тем более все понимают, что это был исторический момент, – сказал форвард «Кэпиталс».
💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу
Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?
Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!
Уважение игрокам! Чем мне нравится эта лига так это тем что такие моменты вся лига как большая семья! Все поздравлили Саню с этим достижением! Даже Детройт сделал коллаж! А Джетс с юмором поздравили что надеямся нам больше не забьют!))) круто круто! Приятно смотреть такие вот моменты!
Я думаю все величие мы осознаем чуть позже,когда он закончит карьеру