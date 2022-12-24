Овечкин о рукопожатии с игроками «Виннипега» после матча с 802-м голом: «Они проявили ко мне уважение. Есть и что-то больше игры»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Виннипег Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин высказался о рукопожатии с игроками «Виннипега» после 802-й шайбы. 

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку. 

– Вы ожидали, что весь «Виннипег» после матча поедет жать вам руку?

– Нет. Но так они проявили ко мне уважение. Игра есть игра. Но есть и что-то больше игры.

Мы должны уважать друг друга. Тем более все понимают, что это был исторический момент, – сказал форвард «Кэпиталс».

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!

13 комментариев

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Пельмень Животворящий
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Ответ Пельмень Животворящий
это он сам себя политизирован в стойле вап
в стойле ввп
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Пельмень Животворящий
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Ответ Назар Игорь
Как можно не уважать великого хоккеиста? Меня удивляет что в Америке к нему уважения больше чем в России. Там люди видят в нëм супер игрока, у нас многие осуждают его за его лояльность к руководству государства . Это то же что спутать божий дар с яичницей. Политизация всего и вся зашкаливает в головах у многих. Неужели мало того что русский парень стал кумиром столицы США, и не только столицы, но и других регионов? Этим гордиться надо.
это он сам себя политизирован в стойле вап
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Назар Игорь
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Как можно не уважать великого хоккеиста? Меня удивляет что в Америке к нему уважения больше чем в России. Там люди видят в нëм супер игрока, у нас многие осуждают его за его лояльность к руководству государства . Это то же что спутать божий дар с яичницей. Политизация всего и вся зашкаливает в головах у многих. Неужели мало того что русский парень стал кумиром столицы США, и не только столицы, но и других регионов? Этим гордиться надо.
+3
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Владимир Кувшинов
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Может этот момент останется для них лучшим в карьере и они будут рассказывать внукам что играли против самого Овечкина!!
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alex023
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Уважение Виннипегу. А Ови мощь! Теперь осталась одна высота!
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Антон
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Какой контраст после аргентинской футбольной сборной, вера в людей возвращается
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Shamarin
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Ответ HockeyMan
Ууухх. Вот это эмоции. И каково уважение от соперника и лиги. Саня, так держать
Каково
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hhlg
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Красивый жест от игроков Виннипега
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corazón blanco
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Да, это было красиво, тут соперничество уходит на второй ряд. Отдали дань уважения.
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Руслан Валиахметов
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Исторический момент!
Уважение игрокам! Чем мне нравится эта лига так это тем что такие моменты вся лига как большая семья! Все поздравлили Саню с этим достижением! Даже Детройт сделал коллаж! А Джетс с юмором поздравили что надеямся нам больше не забьют!))) круто круто! Приятно смотреть такие вот моменты!
+9
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HockeyMan
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Ууухх. Вот это эмоции. И каково уважение от соперника и лиги. Саня, так держать
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borchinec-05
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Сегодня день Овечкина
Я думаю все величие мы осознаем чуть позже,когда он закончит карьеру
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Кеша
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Однозначное уважение от соперника , который тоже заслуживает уважение . Это признание таланта и величия Овечкина ! Современники , взрослые и дети , смотрите и передавайте увиденное своим потомкам ! Возможно , и я еще увижу восхождение на самую вершину хоккейного мастерства Александра Овечкина !
+16
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+16
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