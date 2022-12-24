Овечкин о рукопожатии с игроками «Виннипега» после матча с 802-м голом: «Они проявили ко мне уважение. Есть и что-то больше игры»

высказался о рукопожатии с игроками «Виннипега» после 802-й шайбы.

Капитан « » сделал дубль в матче с «Джетс» (4:1), забросив 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах.

Он вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

После финальной сирены игроки канадского клуба остались на площадке, чтобы пожать Овечкину руку.

– Вы ожидали, что весь «Виннипег» после матча поедет жать вам руку?

– Нет. Но так они проявили ко мне уважение. Игра есть игра. Но есть и что-то больше игры.

Мы должны уважать друг друга. Тем более все понимают, что это был исторический момент, – сказал форвард «Кэпиталс».

💥ДААААААААА! Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ! Молчал 4 матча, но положил дубль «Виннипегу» – и обогнал Хоу

Хорошо ли знаете рекорды Овечкина? Он уже лидер по забитым шайбам? А по броскам?

Овечкин феноменален: до 28 отставал от графика Лемье, Босси и Ягра, но сохранил темп и обошел их всех!