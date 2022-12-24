Давыдов о России на КПК: «Мне стыдно! 7 шайб пропустили, это «кол». Зачем Жамнов вытащил из Америки безработного Гончара?»

негодует из-за поражения сборной России на Кубке Первого канала.

– Какое событие недели для вас главное?

– Переживаю из-за поражения сборной России на московском турнире. Ладно бы был проигран какой-то промежуточный матч, так нет – решающий! Причем на единственном для нас турнире в году, при заполненных домашних трибунах. Мне стыдно!

– Согласны с решением тренерского совета поставить сборной оценку «неудовлетворительно»?

– Так тут даже не о чем спорить – только «двойка»! Сейчас многие критикуют наших тренеров, но я еще до старта турнира предупреждал, что, например, еще не готов отвечать за оборону на уровне сборной. К сожалению, оказался прав – семь пропущенных шайб за два матча, проиграли как раз обороной. Для меня, как защитника, это даже не «двойка», а «кол».

– Что конкретно вам не понравилось в действиях обороны?

– Не увидел у защитников настроя, ребята вышли просто покататься. Их не раз обыгрывали «один в один», они проваливались, отсюда пять шайб белорусов.

А ведь в свое время великий Анатолий Владимирович Тарасов говорил защитникам: «Проигрываешь нападающему один в один – заканчивай с хоккеем»! Для Тарасова это был приговор...

– Это вопросы к Гончару – или все же к главному тренеру?

– За все отвечает главный тренер. С симпатией отношусь к Леше Жамнову, как и к Сереже Гончару, они – наша, «динамовская», косточка, но истина мне дороже.

Многим было понятно, что тот же Гончар, находясь в Америке, лучше знает условную сборную Гондураса, чем казахстанцев и белорусов. Зачем Леша Жамнов его, безработного, из Америки вытащил – загадка. Подвел и себя, и болельщиков, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.