Давыдов о России на КПК: «Мне стыдно! 7 шайб пропустили, это «кол». Зачем Жамнов вытащил из Америки безработного Гончара?»

Теги Сборная России по хоккею Виталий Давыдов Алексей Жамнов Сергей Гончар Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала Хоккей

Виталий Давыдов негодует из-за поражения сборной России на Кубке Первого канала.

– Какое событие недели для вас главное?

– Переживаю из-за поражения сборной России на московском турнире. Ладно бы был проигран какой-то промежуточный матч, так нет – решающий! Причем на единственном для нас турнире в году, при заполненных домашних трибунах. Мне стыдно!

– Согласны с решением тренерского совета поставить сборной оценку «неудовлетворительно»?

– Так тут даже не о чем спорить – только «двойка»! Сейчас многие критикуют наших тренеров, но я еще до старта турнира предупреждал, что, например, Сергей Гончар еще не готов отвечать за оборону на уровне сборной. К сожалению, оказался прав – семь пропущенных шайб за два матча, проиграли как раз обороной. Для меня, как защитника, это даже не «двойка», а «кол».

– Что конкретно вам не понравилось в действиях обороны?

– Не увидел у защитников настроя, ребята вышли просто покататься. Их не раз обыгрывали «один в один», они проваливались, отсюда пять шайб белорусов. 

А ведь в свое время великий Анатолий Владимирович Тарасов говорил защитникам: «Проигрываешь нападающему один в один – заканчивай с хоккеем»! Для Тарасова это был приговор... 

– Это вопросы к Гончару – или все же к главному тренеру?

– За все отвечает главный тренер. С симпатией отношусь к Леше Жамнову, как и к Сереже Гончару, они – наша, «динамовская», косточка, но истина мне дороже. 

Многим было понятно, что тот же Гончар, находясь в Америке, лучше знает условную сборную Гондураса, чем казахстанцев и белорусов. Зачем Леша Жамнов его, безработного, из Америки вытащил – загадка. Подвел и себя, и болельщиков, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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