Щитов о сборной России: «Хоккей в Беларуси прогрессирует. Было бы неплохо, если бы Жамнов остался. При нем взяли серебро Олимпиады все-таки»

дал комментарий об игре сборной России на Кубке Первого канала.

– Ничего страшного не произошло, проиграли одну игру по буллитам. В спорте все случается. Хоккей в Беларуси прогрессирует.

Ребята, которые выступают в местном чемпионате, говорят, что он несильно отличается от команд из нижней части турнирной таблицы КХЛ.

У нас тоже резервы есть, и думаю, в следующих играх покажем лучший хоккей.

Не знаю, продолжит ли работать в сборной России. Но было бы неплохо, если бы он остался. Все-таки при нем взяли серебро Олимпиады.

– Жамнову нужна практика в клубе, даже если он останется в сборной? Есть информация про «Ак Барс».

– В « » непредсказуемая ситуация, все может быть. В сборной России уже сталкивались с тем, что тренер готовил команду к Олимпиаде и ему не разрешали работать с клубами.

Понятно, что он смотрит матчи, но нужно иметь практику. Жамнов бы наигрывал разные схемы в клубе и переносил бы в сборную.

Так же, как и у хоккеистов, есть разница, когда они играют и когда сидят на лавке. Без практики игрок начинает отставать в развитии. Поэтому было хорошо, если бы у Жамнова еще появилась работа в клубе , – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Сочи».