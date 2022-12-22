Щитов о сборной России: «Хоккей в Беларуси прогрессирует. Было бы неплохо, если бы Жамнов остался. При нем взяли серебро Олимпиады все-таки»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Никита Щитов Алексей Жамнов Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Хоккей

Никита Щитов дал комментарий об игре сборной России на Кубке Первого канала.

– Ничего страшного не произошло, проиграли одну игру по буллитам. В спорте все случается. Хоккей в Беларуси прогрессирует.

Ребята, которые выступают в местном чемпионате, говорят, что он несильно отличается от команд из нижней части турнирной таблицы КХЛ.

У нас тоже резервы есть, и думаю, в следующих играх покажем лучший хоккей.

Не знаю, продолжит ли Алексей Жамнов работать в сборной России. Но было бы неплохо, если бы он остался. Все-таки при нем взяли серебро Олимпиады.

– Жамнову нужна практика в клубе, даже если он останется в сборной? Есть информация про «Ак Барс».

– В «Ак Барсе» непредсказуемая ситуация, все может быть. В сборной России уже сталкивались с тем, что тренер готовил команду к Олимпиаде и ему не разрешали работать с клубами.

Понятно, что он смотрит матчи, но нужно иметь практику. Жамнов бы наигрывал разные схемы в клубе и переносил бы в сборную.

Так же, как и у хоккеистов, есть разница, когда они играют и когда сидят на лавке. Без практики игрок начинает отставать в развитии. Поэтому было хорошо, если бы у Жамнова еще появилась работа в клубе КХЛ, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Сочи».

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