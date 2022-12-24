Овечкин в 90-й раз за карьеру в НХЛ забил вратарю, против которого играл впервые. Всего противостоял 192 голкиперам

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Виннипег Давид Риттих Хоккей

Александр Овечкин в 90-й раз за карьеру в НХЛ забил вратарю, против которого играл впервые.

Сегодня капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Виннипегом» (4:1). Вторая шайба была заброшена в пустые ворота, а первая – Давиду Риттиху

Чех стал 166-м вратарем, которому Овечкин забивал в регулярных чемпионатах НХЛ. Больше такой список только у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177). 

Кроме того, Риттих – 90-й вратарь, которому Овечкин забил в первом же матче в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф. Всего Александр противостоял 192 голкиперам. 

В текущем сезоне форвард распечатал сразу пятерых вратарей, проводя первый же матч против них.

Кроме Риттиха, это Спенсер Мартин («Ванкувер»), Феликс Сандстрем («Филадельфия»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон») и Витек Ванечек («Нью-Джерси»). 

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1 комментарий

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UrAn
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Жалко Ритиха, ещё и от Гашека люлей получит.
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