Генменеджер «Авангарда» о Яроше: «С учетом семейных обстоятельств решили, что обмен – лучший вариант. Алексеев – талантливый игрок, рассчитываем на него»

Теги Авангард ЦСКА Рашид Хабибулин КХЛ Кристиан Ярош Дмитрий Алексеев Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» объяснил обмен Кристиана Яроша в ЦСКА.

В качестве компенсации омский клуб получил защитника Дмитрия Алексеева.

«Поговорили с Кристианом по поводу продолжения его карьеры. У ЦСКА был предметный интерес, поэтому с учетом семейных обстоятельств Яроша решили, что этот обмен будет лучшим вариантом.

Алексеев – талантливый игрок, который приходит к нам на двусторонний контракт, рассчитываем на него в будущем. Кристиану желаем удачи.

До дедлайна остается еще несколько дней, так что продолжаем работать над усилением перед решающей стадией сезона. Надеюсь, новости еще будут», – сказал Рашид Хабибулин.

Ярош набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:37.

Алексеев провел три игры за ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время – 06:05. В составе «Звезды» в ВХЛ защитник провел 25 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков. 

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2 комментария

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cry
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Ну да "талантливый": за 6 неполных сезонов 29 матчей!
7 матчей за сезон - это его максимум.
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mnb213
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Ну да от нас прямой рейс в Словакию только на авто)))
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