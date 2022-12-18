ЦСКА обменяет Киселевича на Брюквина из «Авангарда»

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Богдан Киселевич Владимир Брюквин Матч ТВ Хоккей

Защитник Богдан Киселевич близок к уходу из ЦСКА.

По сведениям «Матч ТВ», армейцы проведут обмен с «Авангардом». К московской команде присоединится форвард Владимир Брюквин. Трансфер будет оформлен в понедельник, когда КХЛ одобрит его условия.

В текущем сезоне Киселевич провел 22 игры и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Брюквина 37 игр в этом сезоне и 8 (7+1) очков. Детальнее его показатели можно изучить тут.

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