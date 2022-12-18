ЦСКА обменяет Киселевича на Брюквина из «Авангарда»

Защитник Богдан Киселевич близок к уходу из .

По сведениям «Матч ТВ», армейцы проведут обмен с « ». К московской команде присоединится форвард . Трансфер будет оформлен в понедельник, когда одобрит его условия.

В текущем сезоне Киселевич провел 22 игры и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Брюквина 37 игр в этом сезоне и 8 (7+1) очков. Детальнее его показатели можно изучить тут.