ЦСКА обменяет Киселевича на Брюквина из «Авангарда»
Защитник Богдан Киселевич близок к уходу из ЦСКА.
По сведениям «Матч ТВ», армейцы проведут обмен с «Авангардом». К московской команде присоединится форвард Владимир Брюквин. Трансфер будет оформлен в понедельник, когда КХЛ одобрит его условия.
В текущем сезоне Киселевич провел 22 игры и отдал 5 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Брюквина 37 игр в этом сезоне и 8 (7+1) очков. Детальнее его показатели можно изучить тут.
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