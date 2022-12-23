«Авангард» обменяет Яроша в ЦСКА на Дмитрия Алексеева

Теги Авангард ЦСКА возможные переходы КХЛ Кристиан Ярош Дмитрий Алексеев Чемпионат.com Хоккей

Словацкий защитник «Авангарда» переходит в ЦСКА.

Омский клуб обменяет Кристиана Яроша в московскую команду на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева, об этом сообщает «Чемпионат».

26-летний Ярош перешел в «Авангард» в минувшем межсезонье из системы «Нью-Джерси». Он набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:37

Алексеев провел три игры за ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время – 06:05.

В случае подтверждения трансфера в составе «Авангарда» будут три легионера – Корбан Найт, Рид Буше и Алекс Броадхерст. Ранее было принято решение о сокращении лимита на легионеров в КХЛ до трех игроков.

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11 комментариев

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Максим Старовойтов
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Ответ Roman Schmidt
Так лучше Бродхерста обменяли бы..не логичный обмен..
В отличии от Яроша ,Бродхерст забивает в двух матчах, да блин вообще забивает. А Ярош бедная тень. Не то пальто как говорится. Надо менять.
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Ыжык
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Ответ Roman Schmidt
Так лучше Бродхерста обменяли бы..не логичный обмен..
Ага, при жёстком дефиците центров просто так отдать его. Отличная идея
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саша константинов
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Ну а что неплохой обмен от яроша и так пользы не очень много.
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Roman Schmidt
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Так лучше Бродхерста обменяли бы..не логичный обмен..
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VIDEO MIX
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Хабибулин чудит похлеще Волкова
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Михаил Медведь
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Ответ Angelgirl
Пока не интересненько!
Если не интересненько, зачем вы сюда зашли и прочитали эту новость?)))
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Константин Сухомлинов
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Ответ Настоящий Кубинец
Интересно Зачем? Что скажет руководство Омска?
Есть ощущение,что под вратаря платежку чистят,но это не точно )
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Настоящий Кубинец
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Интересно Зачем? Что скажет руководство Омска?
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Angelgirl
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Ответ Михаил Медведь
Интересненько)
Пока не интересненько!
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Михаил Медведь
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Интересненько)
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Илья75Омск
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Видимо нашли лега а ворота, надеюсь достойного...
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