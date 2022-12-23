«Авангард» обменяет Яроша в ЦСКА на Дмитрия Алексеева

Словацкий защитник «Авангарда» переходит в .

Омский клуб обменяет в московскую команду на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева, об этом сообщает «Чемпионат».

26-летний Ярош перешел в «Авангард» в минувшем межсезонье из системы «Нью-Джерси». Он набрал 9 (3+6) очков при полезности «минус 6» в 24 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:37

Алексеев провел три игры за ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате и сделал одну результативную передачу. Среднее игровое время – 06:05.

В случае подтверждения трансфера в составе « » будут три легионера – Корбан Найт, Рид Буше и Алекс Броадхерст. Ранее было принято решение о сокращении лимита на легионеров в до трех игроков.