У Овечкина 6200 бросков в створ за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Бурка – 6209

нанес 6200 бросков за карьеру, до рекорда осталось 9.

Сегодня капитан « » 5 раз бросил в створ в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2).

У него стало 6200 бросков в створ за карьеру в лиге. Рекорд принадлежит экс-защитнику «Бостона» и «Колорадо» Рэю Бурку (6209).

Персональная статистика бросков официально ведется с сезона-1959/60.

Овечкин забросил 800 шайб за карьеру, реализовав 12,9% своих бросков.

Среди игроков, забросивших в лиге 500 шайб и более, лучший процент у Майка Босси (573 шайбы после 2709 бросков, 21,2%), (601 шайба после 3149 бросков, 19,1%) и (690 шайб после 3633 бросков, 19,0%).