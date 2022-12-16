У Овечкина 6200 бросков в створ за карьеру в НХЛ. Рекорд лиги у Бурка – 6209

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Александр Овечкин нанес 6200 бросков за карьеру, до рекорда НХЛ осталось 9.

Сегодня капитан «Вашингтона» 5 раз бросил в створ в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (1:2). 

У него стало 6200 бросков в створ за карьеру в лиге. Рекорд принадлежит экс-защитнику «Бостона» и «Колорадо» Рэю Бурку (6209). 

Персональная статистика бросков официально ведется с сезона-1959/60. 

Овечкин забросил 800 шайб за карьеру, реализовав 12,9% своих бросков. 

Среди игроков, забросивших в лиге 500 шайб и более, лучший процент у Майка Босси (573 шайбы после 2709 бросков, 21,2%), Яри Курри (601 шайба после 3149 бросков, 19,1%) и Марио Лемье (690 шайб после 3633 бросков, 19,0%). 

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