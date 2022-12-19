Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 5 очков в 3 матчах

назван первой звездой прошедшей игровой недели в .

Капитан « » набрал 5 (3+2) очков в трех проведенных матчах.

Российский нападающий сделал хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в лиге. Он стал третьим хоккеистом истории НХЛ в таким достижением – вперед только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).

Второй звездой недели стал нападающий « » , записавший на свой счет 8 (4+4) баллов за результативность в трех играх.

Третьей звездой назван форвард «Миннесоты» , на счету которого 8 (5+3) очков в четырех матчах.