Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 5 очков в 3 матчах
Александр Овечкин назван первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» набрал 5 (3+2) очков в трех проведенных матчах.
Российский нападающий сделал хет-трик в матче с «Чикаго» (7:3) и достиг отметки в 800 заброшенных шайб в лиге. Он стал третьим хоккеистом истории НХЛ в таким достижением – вперед только Горди Хоу (801 гол) и Уэйн Гретцки (894).
Второй звездой недели стал нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, записавший на свой счет 8 (4+4) баллов за результативность в трех играх.
Третьей звездой назван форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло, на счету которого 8 (5+3) очков в четырех матчах.
Комментарии