Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ

– 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в .

Игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:3 ОТ).

На его счету стало 800 (231+569) очков в 1284 играх. В текущем сезоне – 23 (4+19) балла в 33 играх при полезности «+7».

37-летний Бернс – единственный действующий защитник в лиге с 800 очками. За всю историю – 17-й.

Рекордом владеет Рэй Бурк (1579 очков в 1612 играх).