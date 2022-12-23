Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ

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Брент Бернс – 17-й защитник в истории, набравший 800 очков в НХЛ.

Игрок «Каролины» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ). 

На его счету стало 800 (231+569) очков в 1284 играх. В текущем сезоне – 23 (4+19) балла в 33 играх при полезности «+7». 

37-летний Бернс – единственный действующий защитник в лиге с 800 очками. За всю историю – 17-й.

Рекордом владеет Рэй Бурк (1579 очков в 1612 играх). 

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