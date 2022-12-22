Отец Мичкова получил полный доступ в раздевалку «Сочи»

Отец Матвея Мичкова может приходить в раздевалку «Сочи».

Об этом пишет журналист Артур Хайруллин.

По информации репортера, отец 18-летнего нападающего получил полный доступ к нахождению в раздевалке сочинской команды.

Хоккеист перешел в «Сочи» из на правах аренды.

Ожидается, что Мичков дебютирует за новую команду 23 декабря в матче против «Куньлуня». На тренировке он составил тройку нападения с Артемом Федоровым и Дмитрием Уткиным.

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