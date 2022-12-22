Александр Юдин: «Алтыбармакян отлично вписывается в модель игры СКА»

прокомментировал предстоящий переход форварда в СКА.

«Честно, я ждал этого. Алтыбармакян – один из ярких представителей петербургской хоккейной школы, силовой форвард, который еще и бомбардирскими данными обладает.

Он заметно поднабрался опыта за последние пять лет и возвращается в родной клуб уже не в статусе молодого и зеленого, а в роли полноценного кандидата на место в основном составе.

Тем более он отлично вписывается в нынешнюю модель игры СКА: продавливать соперников, активно действовать на пятаке, самоотверженно играть без шайбы – все это он прекрасно умеет и уже продемонстрировал в « » по ходу сезона, да еще и блистал на Матче звезд как раз в победившей команде Романа Ротенберга.

А в СКА он сможет сделать шаг вперед и показать, что умеет играть под грузом ответственности за результат не только перед командой, но и перед родными болельщиками», – сказал бывший защитник .