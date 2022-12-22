Алтыбармакян перейдет в СКА из «Сочи»

Форвард «Сочи» продолжит карьеру в .

По данным «Матч ТВ», договоренность о переходе 24-летнего хоккеистов в петербургский клуб была достигнута еще в среду, но официально клубы о сделке пока не объявили.

Данный трансфер станет уже восьмым обменом между командами в сезоне: СКА ранее пополнили Василий Глотов, Илья Круглов, Максим Муранов, Павел Мойсевич, Никита Попугаев, Никита Зоркин, а в « » из СКА на правах аренды перебрался 18‑летний форвард Матвей Мичков.

В этом сезоне Алтыбармакян провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 38 матчей и набрал 16 очков (6+10).