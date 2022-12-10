Форвард «Нефтехимика» Порядин выиграл конкурс забегов на скорость на Фонбет Матче Звезд КХЛ
Павел Порядин выиграл конкурс забегов на скорость на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
Нападающий «Нефтехимика» (дивизион Харламова) пробежал круг за 13,121 секунды.
Второе место занял нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский (13,449 секунды), третье – форвард «Сочи» Андрей Алтыбармакян (13,775), четвертое – форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук (13,776).
«Перед забегом делал акцент на лезвия, проверял, чтобы катили. Тяжеловато чуть было, холодный пока – думаю, если разогреться, можно быстрее пробежать.
Уже после своей попытки посмотрел рекорд Лисина, там 12 с половиной секунд, далеко до рекорда», – сказал Порядин.
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