Андрей Алтыбармакян: «Сочи» немало проигрывает в этом сезоне. Надеюсь, дела наладятся, жду прогресса»

поделился впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.

«Матч звезд был на 100 процентов полезен в ментальном плане после тяжелого отрезка в КХЛ с «Сочи». Здесь я получил классные эмоции, больше кайфовал даже от ребят, которых встретил.

Да, было непросто психологически, ведь «Сочи» немало проигрывает в этом сезоне. Надеюсь, дела у нас наладятся, жду прогресса. У нас ведь играет очень много молодых ребят, тех, у кого нет опыта в КХЛ, много дебютов. Это все классно, конечно, но все равно хочется выигрывать», – сказал нападающий .