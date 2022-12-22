«Нью-Джерси» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Флориду». Шарангович забил победный гол

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«Нью-Джерси» прервал серию из 6 поражений подряд, обыграв «Флориду».

«Девилс» обыграли «Пантерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Автором победной шайбы в третьем периоде стал белорусский форвард Егор Шарангович (9-я шайба в сезоне). Вратарь Маккензи Блэквуд отразил 34 броска из 36.

«Нью-Джерси» набрал 46 очков в 33 матчах и разделил лидерство в Столичном дивизионе с «Каролиной». При этом у «Харрикейнс» игра в запасе.  

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