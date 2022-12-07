Сергей Федоров: «Вратари ЦСКА ищут свою игру. Никогда не скажу, что виноват голкипер – перед ним еще пять хоккеистов»

прокомментировал поражение от со счетом 2:4.

– «Торпедо» – с победой. Показали очень хорошую игру в концовке. По нашей игре хочу сказать, что создали много моментов, какую-то часть вели, но не хватило концентрации сыграть в конце поаккуратнее.

Да, проиграли сегодня бой, но все сражения у нас впереди. Можно добавить, что ребята старались. Нет особых больших претензий, но какие-то недочеты в плане концентрации сказались.

– Момент с концентрацией связан с тем, что хоккеисты уже наелись хоккеем за длинный сезон? Или есть другие причины.

– Я думаю, все в одинаковых условиях. Наш клуб имел достаточно пауз, можно так сказать, банально выходных. Наверное, непривычно играть без пауз на Евротур, но для меня это здорово.

Ребята посвящены клубу, хоккею, играют практически в одних и тех же сочетаниях, все достаточно просто. Есть возможность шлифовать игру, налаживать какие-то связи, делать свою работу намного легче и для себя, и для партнера.

– Считаете ли вы, что вратарь сыграл не лучший свой матч?

– Вы знаете, вратарская тема всегда щепетильная. Я никогда не скажу, что в больших случаях виноват вратарь, перед ним еще пять игроков, которые делают свою работу.

Наверное, скажу, что наши вратари тоже ищут свою игру. На Адама Рейдеборна легла определенная нагрузка, когда Саша Шарыченков получил травму.

Все бывает. Подводя промежуточный итог, я сказал ребятам: «Да, мы проиграли бой, но все наши результаты еще впереди, – сказал главный тренер .