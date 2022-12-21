Первухин об игре против Хоу: «Горди смотрел на соперников свысока, локти любил выставлять. Мог сильно ударить, хотя старый уже был»

вспомнил об играх против и сказал, что он смотрел на других свысока.

Бывший игрок сборной СССР принимал участие в матчах против клубов ВХА в 1970-е годы.

– Саша Овечкин уже прошел отметку в 800 шайб в и готовится побить рекорд Горди Хоу. Что думаете о таком грандиозном достижении?

– Пришла удача и начал клепать. Молодец! Овечкину надо продолжать действовать также, не останавливаться.

– Вам довелось играть против Хоу. Каким он был на льду?

– Да, играл. Горди свысока смотрел на соперников, локти любил выставлять. Мог сильно локтем ударить. Хотя старый уже был по меркам хоккея. Сколько ему тогда было? 46 вроде…

– Как защитники его останавливали?

– Да как и всех остальных – подкатился и отобрал шайбу.

– Не прессовали его в ответ за выставленные локти?

– Нет, раньше ведь и правила были другие. Шайбу отдал, а соперник все равно в тебя летит. Как болванка по заводу, был такой фельетон у наших юмористов. И за это не удаляли, как сейчас, – рассказал экс-защитник « » и сборной СССР.

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