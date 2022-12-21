Торопченко против «Сиэтла»: 1-я передача в НХЛ, 3 хита и «+1» за 10:47. У него 1+1 в 20 играх

Форвард « » набрал 2-е очко в этом сезоне .

23-летний россиянин принял участие в шайбе Колтона Парайко в матче регулярного чемпионата против « » (2:5).

В 20 матчах сезона у Торопченко 2 (1+1) очка. Передача стала для него первой в лиге (ранее было 3 шайбы в 47 играх).

Сегодня Алексей (10:47, полезность «+1» – лучшая в команде наряду с Ноэлем Аччари) нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.