Торопченко против «Сиэтла»: 1-я передача в НХЛ, 3 хита и «+1» за 10:47. У него 1+1 в 20 играх
Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко набрал 2-е очко в этом сезоне НХЛ.
23-летний россиянин принял участие в шайбе Колтона Парайко в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (2:5).
В 20 матчах сезона у Торопченко 2 (1+1) очка. Передача стала для него первой в лиге (ранее было 3 шайбы в 47 играх).
Сегодня Алексей (10:47, полезность «+1» – лучшая в команде наряду с Ноэлем Аччари) нанес 1 бросок в створ и применил 3 силовых приема.
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